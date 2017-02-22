文/中國經濟50人論壇 林毅夫

資源也可能成為經濟發展的負擔。資源總量的不確定性和價格的強波動性容易滋生腐敗，資源價格高時易增加不必要開支。因此如果想把資源從負擔轉變成有利條件，則必須要轉向非資源產業。

我主要從三個方面談：第一，一個為什麼在資源豐富的國家、資源豐富的經濟體或是城市，資源容易變成負擔；第二，現在主流的經濟學對資源詛咒現象提出的思路是什麼；第三，進一步從新結構經濟學的角度來談談怎麼在現有認識基礎上把資源從負擔變成經濟發展的一個有利條件。

過去很長一段時間我們認為，人多是我們發展的不利條件，因為人太多了資源太少了，所以經濟就發展不起來。可是從實踐經驗來看，並不是像我們說的人多資源少是經濟發展的不利條件。把人減少了，資源多的經濟又發展不起來，為什麼會出現這種現象？我想有幾方面的原因。

資源型國家經濟不發達的4大原因

首先，資源是埋在地底下的，埋在地底下的資源到底有多少、財富有多大並不是一人就能看清楚。如果資源由企業來開發，私營企業為了利潤最大化，要想取得資源開發權需要政府的批准，就賄賂政府官員，以很低的價格取得這個資源開發的權利。資源特別容易跟腐敗聯繫在一起。

腐敗是有社會代價的，造成收入分配不均，造成很多的衝突矛盾，在這種狀況下，經濟當然也不容易發展得好。

第二，資源的價格波動非常大。因為資源的供需彈性少，如果需求多的時候價格一年可以漲好幾倍，但是需求少的時候資源的價格會跌得非常厲害。當它價格高的時候，政府的財政收入多，很容易造成政府大手大腳花錢，有的在福利的開支上特別多，有的在各種建設上面到處鋪開。

在資源價格高的時候，政府福利支出多，等到價格低下來你想把福利支出減少就會非常困難；有一些建設鋪的太大，就很容易出現資源價格下跌時財政日子不好過的情況，政府負債特別高。

第三，資源是會枯竭的。資源並不是永遠開採的，枯竭以後這個城市、這個地區、這個國家如何繼續發展？要是沒有新的經濟增長點的話，整個經濟可能就會出現崩潰的情形。

第四，趕超過程中上馬沒有比較優勢的先進產業，資源成了負擔。一般一個國家在經濟發展過程當中經常會有趕上發達國家的願望，比如我們「十年超英，十五年趕美」。

發展中國家很容易有一種衝動，想去發展跟發達國家一樣非常先進的產業，這種產業看起來很先進，可是它違反這個國家的比較優勢，即使能把它建立起來，要讓它繼續經營下去則需要靠政府不斷保護補貼。

當然把這些產業建立起來也不能說沒有貢獻，但是它對經濟的效力非常低，對收入水平的提高、人民生活福利的改善作用非常低，這是資源成為經濟發展的負擔的第四個原因。

資源型國家發展經濟的3大思路

針對這些問題，想讓資源比較豐富的國家經濟和城市能夠發展得好一點，目前的治理思路有三點。

資源容易產生腐敗，就強調透明性、強調監管來防止腐敗的出現。國際上甚至有一些組織，叫做開採資源透明國際組織，包括世界銀行也在推動這項工作，很多非洲的資源豐富國家，他們也有一些非政府組織，專門在倡導透明、監督政府。這是一個思路，減少腐敗的可能性。

資源價格波動大，收入不能都用掉。當資源價格高的時候錢收入得多，但不能都用掉，只能用一小部分，絕大部分要儲蓄下來未雨綢繆，當資源價格低的時候，因為有儲蓄，就可以用儲蓄來承擔福利支出或政府一些必要的公共支出。

資源可能會枯竭，就要創造永續收入。在資源收益高的時候，要把大部分儲蓄起來，把地下的財富變成地面的財富，再把地面的財富變成金融財富，把它儲蓄下來投資在國內、國際上面的股票市場或者政府債券，這些資產就會有永續的收入，資源枯竭的時候就可以靠這些永續收入來支持開出。

資源型國家必須轉向非資源產業

解決資源枯竭沿著同樣的思路又有一些討論，方向就是要轉向多樣化，從資源產業轉向對非資源產業的發展。

從新結構經濟學角度來看，第一，經濟的發展是現有產業技術的不斷創新，提高勞動生產力水平。產業不斷轉型升級，必須把經濟的生產活動不斷地從附加價值比較低的產業轉移到附加價值比較高的新產業上去，然後不斷爬技術的台階和資本的台階，進入到各種非資源產業的發展領域，這是經濟發展過程當中的一個必然現象。

在這個過程當中，經濟轉型升級以後，怎樣才能夠真正推動經濟轉型升級呢？基本上是要求新產業必須符合潛在比較優勢，因為只有符合潛在比較優勢要素生產成本才會最低。

當然在市場上的競爭不是要素生產成本的競爭，是總成本的競爭，總成本除了要素生產成本之外還包含交易成本。交易成本一方面決定於各種基礎設施，以及一些制度安排，像金融、法律等等是不是有效力，這些都會影響企業經營過程中除要素生產成本之外的其他成本。企業利潤一方面決定於產品的成本，另一方面決定於投入的要素。

在這種狀況下，在給予新產品一定價格之下，它獲得的利潤決定於要素生產成本。如果企業家在經濟發展的過程當中根據國家的要素稟賦所決定的潛在比較優勢去發展，就必須有一個前提——各種要素的相對價格必須反映各種要素的相對需求性。在積極發展過程當中，要讓各種要素相對需求性能夠較好地反應各個要素的相對豐富程度，前提是必須有一個有效的市場，有比較好的市場制度。

但是光有比較好的市場制度還不夠。經濟發展過程本身是一個產業結構、技術結構不斷轉型升級的過程，必須有第一個吃螃蟹的企業家。在這種狀況下，那有必要給創新的企業家提供一個激勵的補償。

第二，如果產業基礎符合潛在比較優勢，但是要素生產成本不一樣，交易成本也會非常高。單個企業家沒積極性去做，也沒有能力去做，就必須有政府來做。所以在經濟發展過程當中必須有一個有為的政府來解決在經濟轉型過程當中軟硬基礎設施完善的問題。

資源型國家如何擺脫資源詛咒

我們怎麼把資源從可能的詛咒變成經濟發展中的有利條件呢？

第一，找到一個有潛在比較優勢的產業，因勢利導。

有些國家要素生產成本低，但它為什麼沒競爭力？一定是交易成本太高。政府可以進行分析，然後來幫企業解決。

第二，可以招商引資。可能有一些產業這個地區根本沒有企業家進入，這種情況下可以改善軟硬環境，來把外部資本吸引過來。

第三，是彎道超車。有些新技術、新產品二三十年前沒有，現在出現了，尤其是互聯網移動通信行業，它的新產品、新技術的開發主要是以人力資本為主，物質資本、金融資本投入的非常少。這種以人力資本投入為主，產品的研發、技術的研發特別短，我們提高非常快，跟發達國家沒有多大的差距。

第四，完善軟硬基礎設施。導致交易成本高的大部分原因是軟硬基礎設施不完善。那就可以針對你要發展的產業去完善它所需要的軟硬基礎設施和人力資本。

第五，激勵補償創新型企業。這種激勵補償不是保護，可以給它免稅一段時間或者給它一次性的獎勵等等。這樣做的話，資源型的城市可以比非資源型城市發展得更好。它就可以從資源型詛咒變成資源型有利。可用的資源更多，用來完善軟硬基礎設施的力度可以更大，經濟發展轉型可以更好更快。

實際上固然有很多資源豐富的國家經濟發展失敗的案例，但是像美國，經濟發展非常好，所以不見得資源一定是發展的負擔。如果把資源用得好，一個方面在管理上透明、避免腐敗；另一方面了解到資源的這種波動特性，把大部分的收益節省下來，未雨綢繆。

最後，如果能用資源支持這個地區、這個國家的產業轉型升級，資源型城市、資源型地區、資源型國家應該可以應該可以發展的比非資源型城市、非資源型地區、非資源型國家更好。