摩通：維持友邦增持評級 目標價65港元北京新浪網 (2017-02-22 10:48)
摩根大通發表研報表示，友邦保險（01299）將於周五公佈業績，業績焦點將落在新業務價值增長、派息及資本狀況，以及隱含價值增長。
該行維持友邦「增持」評級，目標價65港元。
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