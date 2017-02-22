中糧集團全面深化混改拉開序幕，中糧系股票集體大漲。

中糧集團全面深化混改拉開序幕，中糧系股票集體大漲。盤中，中糧生化一度漲停，中糧地產和中糧糖業漲幅超過6%。

中糧集團20日表示，2017年將從「整合、品牌、混改」三處著手，深化改革。預計到2018年，中糧下屬18家專業化公司全部混改，解決體制問題。（和訊網）