中糧系個股盤中大漲 中糧生化拉升至漲停北京新浪網 (2017-02-22 10:49)
新浪財經訊 2月22日消息，今日盤中中糧系拉升，截止發稿，中糧生化漲停，報15.09元，中糧地產、中糧糖業等紛紛漲幅居前。
中糧集團20日表示，2017年將從「整合、品牌、混改」三處著手，深化改革。預計到2018年，中糧下屬18家專業化公司全部混改，解決體制問題
從我國政策推進的節奏和地方兩會透露出的重視程度來看，國企改革在全國兩會期間有望繼續熱議，國企改革將可能成為今年的最熱主題之一。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Oster 隨行杯果汁機．700W 果汁機．kenwood 果汁機．可碎冰果汁機．Fujitek 富士 果汁機．kj 冰沙果汁機．飛利浦 果汁機．KOLIN 果汁機．Tweety 果汁機．鍋寶 果汁機．果汁機 MX-816A．Ambi 果汁機．果汁機 HR2850．隨行杯 果汁機．mit 果汁機．1000c.c 果汁機．oster 果汁機．果汁機 HR-2095．果汁機 隨身．果汁機 MX-V188．果汁機 HR2084．850w 果汁機．1500cc 果汁機．Kolin 隨行杯 果汁機．單人果汁機．歌林 果汁機．上豪 果汁機．超大 果汁機．1.6L 果汁機．saeco 果汁機
- CHLOE眼鏡 典雅貓眼款/琥珀#CL2624 C219
- 【Apple】iPhone SE 64GB 4吋 智慧型手機(贈玻璃保貼+背蓋)
- 【PLAYBOY GOLF】保暖棉料素色休閒POLO衫_橘色(AA14222-28)
- ByWP眼鏡 簡約別緻/透棕#BY13041 LHV
- HAPPYHOME 洛爾納1.9尺床頭櫃C7-521-9免運費
- AT HOME-萊登1.6尺紅色圓几
- GUCCI-時尚光學眼鏡(黑色／琥珀色)
- 【ASUS】UX510UX 15.6吋 高效能輕薄筆電-金屬灰(i7-7500U/8
- BURBERRY眼鏡 典雅水晶感系列/琥珀#BU2180F 3506
- 【ASSARI】感溫4D立體2.5cm備長炭三線獨立筒床墊(單大3.5尺
張慧理金:金價大幅上漲 原油日內看反彈【北京新浪網】
順豐控股今日起航 實控人王衛躋身千億俱樂部【北京新浪網】
虎媽將8歲女兒獨自留在火車站 女孩：媽媽鍛煉我【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》