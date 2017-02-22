新浪財經訊 2月22日消息，今日盤中中糧系拉升，截止發稿，中糧生化漲停，報15.09元，中糧地產、中糧糖業等紛紛漲幅居前。

中糧集團20日表示，2017年將從「整合、品牌、混改」三處著手，深化改革。預計到2018年，中糧下屬18家專業化公司全部混改，解決體制問題

從我國政策推進的節奏和地方兩會透露出的重視程度來看，國企改革在全國兩會期間有望繼續熱議，國企改革將可能成為今年的最熱主題之一。