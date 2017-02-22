作者：葉露

來源：野馬財經

說好的錢是用來搞業務的，怎麼就去還債了，投資人知道嘛？

得不到的永遠在騷動，被偏愛的有恃無恐。新三板融資難，最近前有米米樂（833048.OC）拿不到投資者的錢，信用評級又不夠轉而投奔網貸機構，還不上瀕臨危機。而後又有企業對投資人描繪一幅融資發展錢生錢的畫面，錢到手后就放飛自我了，拋出內因外因，變更募資用途去還債。

研發資金還貸款

精晶葯業（835033.OC）2月20日發佈公告稱，因銀行貸款到期，為滿足公司運營需要，擬將募集資金未使用額度中的1961.1萬元用於償還銀行借款。野馬財經（公號ID：ymcj8686）發現，精晶葯業於2016年11月募集資金5600萬元，用於核心技術研發以及補充流動性，現將用於研發的部分資金償還銀行貸款，占募資總額的35.02%。

根據《掛牌公司股票發行常見問題解答（三）》中有關募集資金的監管要求，掛牌公司應當按照發行方案中披露的募集資金用途使用募集資金，改變募集資金用途的，應當在董事會審議后及時披露，並提交股東大會審議。

事實上，大多實施股票發行的公司都會聲明，會嚴格遵守相關規定使用資金，可實際情況並非如此。要知道，頻繁變資金用途很大程度上反映出企業當時制定募資計劃時對資金的需求與使用方向缺乏了解。

精晶葯業雖未違反流程，但把研發資金中的巨大部分用於償還銀行貸款，投資人的利益如何保證？畢竟，這是違背投資者意願的。

數位新三板投資者皆向野馬財經（公號ID：ymcj8686）表示，即使公司在變更資金使用流程時符合相關程序，但作為中小股東也很難在股東大會發出自己的聲音，維護自己的利益。而且研發創新說明公司發展向好，償還資金卻凸顯了資金流緊張，如此截然相反的資金用途，我們在選擇投資標的的時候肯定會盡量避開這些公司。

變更募資用途成潛規則？

野馬財經（公號ID：ymcj8686）查閱東方財富Choice數據發現，2017年以來就有超50起變更募資用途的情況。

實際上，企業在股份發行方案中的募資理由無外乎幾條，業務發展、補充流動資金等。變更時的花樣可就多了，更常見的理由為償還銀行貸款，再奇葩點，比如建廠房變成給子公司買房，流動資金變為拆借給非關聯公司，甚至直接私下進行變更。

按規定，新三板的募集資金都是專款專用，可金瀚科技（832815.OC）就不按規矩來。2016年11月，該公司悄默聲地通過募資專戶向股東還款300萬，既沒經董事會審議，更沒有報股東大會批准，招來了主板券商的風險提示。

而另外一家公司竹邦能源（430360.OC）更大胆，不僅提前使用資金，還擅自更改募資用途，雖說道歉很及時，但也不合規範。

網信證券投行部執行總經理高鵬鶴對野馬財經（公號ID：ymcj8686）表示，新三板企業變更募資用途，肯定是外部環境或內部環境變化了，首次募投方案經過了批准和信息披露，變更募資用途也需要按照相關法律法規和公司章程經過董事會、股東大會批准，並按照股轉系統的要求進行充分的信息披露。但不能放任企業隨意改變，公眾公司需要按規定操作。

或許，在諸多企業的變更公告里，並未突出該事情的風險，更常見的解釋為「未對公司經營產生不良影響」，而實際上變更募資用途的影響並非如此輕描淡寫，總有公司馬失前蹄。曾將募資用途變更為收購別家企業的ST北華如今因收購進展不順，保證金難贖回，威脅公司的持續經營……

變更募資用途對於投資者來說也是一種不負責任的行為，相當於拿著投資者的錢去做另外一件有風險的事情，投資者卻被蒙在鼓裡，違背投資者意願。長此以往，失信於市場，那企業的未來融資恐怕會受影響……

所以，別老變更募集資金投向了，企業要真有誠意，以後在募資可行性報告里大大方方寫上償還銀行貸款，至少信息披露上是沒有瑕疵的。

如今的新三板市場的融資狀況如同今日大雪紛飛的北方城市，寒意逼人，「最近新增定增預案的企業數量有明顯下降」，聯訊證券新三板研究中心人士告訴野馬財經（公號ID：ymcj8686）。

市場向好，需要整個市場的參與主體共同努力，不要以為單個個體對市場的負能量沒有什麼影響，最終還是會反作用於整個市場。西諺有雲——「一隻蝴蝶煽動翅膀，會給大洋彼岸帶來一場颶風」。

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