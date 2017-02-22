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今天我要講的這個詞叫「PMI」。

最近國家統計局公佈了咱們國家2017年1月份的製造業PMI指數是51.3%，連續6個月站上了榮枯線，那麼這個PMI指數在新聞聯播裏面大家也能經常地聽到，那麼它具體指的是什麼呢？站上這個榮枯線又意味著什麼呢？咱們今天就說一說。

PMI的中文全稱是指採購經理指數，它是一套按月發佈的經濟情況監測的指標，主要分為製造業PMI和服務業PMI兩大類，是在全球範圍內比較通用的一種經濟指標，咱們國家是從2005年開始來發佈咱們自己的PMI指數。

其實這個PMI它是一套指標體系，不是只是一個數，它包含了十幾項分類的指標，比如製造業PMI就包含新訂單、產量、雇傭的員工數量、產品庫存、價格、積壓的訂單等等這樣一系列的指數，然後這些分類指標又組成了一個綜合的指數，來反應製造業整體的增長和衰退情況，比如2017年1月份這個綜合指數就是51.3%。

然後PMI指數50%是一個榮枯分水線，如果說這個月的PMI大於50%的話，就說明這個製造業的經濟在增長，小於50%的話呢就說明製造業的經濟在下降，PMI越大說明增長的就越快。

而且呢這個PMI指數統計的方式比較簡單，數據出來的比較快，每個月1號就能統計出上個月的PMI，大大快於GDP、PPI這些經濟數據，而且它每個月都會統計一次，頻率也比較高，所以它對反映和預測整個經濟形勢有很大的意義，它會領先於其他的一些經濟指標預示一些經濟趨勢或者一些市場拐點的出現。而且這個PMI對於股市等這樣一些投資市場也會有影響，一般來說PMI高於榮枯線對於股市來說都是一個利好，因為大家都在預期經濟在增長嘛。

那麼咱們1月份的製造業PMI是51.3%，高於這個榮枯線的50%，而且已經連續6個月高於榮枯線，雖然說高的不多，但還是說明咱們國家的製造業仍然在緩慢的發展著，這在當前國內外經濟形勢還都比較不太穩定的情況下還是一個很好的信號。

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