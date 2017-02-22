高盛：給予恆生中性評級 目標價153港元北京新浪網 (2017-02-22 10:51)
高盛發表研報表示，調高恒生銀行（00011）12個月目標價，由146港元升至153港元，相等於2017年市賬率2倍，評級「中性」。
高盛稱，恆生2016年每盈利4.11港元，同比升11%，低於高盛預測約4%，主要因為保險業務收入益低於預期，但每股派息則略好過預期，全年派息每股6.1港元，高盛預測每股5.9港元。派息后一級核心資本充足比率仍達15.6%。
高盛微調恒生銀行2017-2020年盈測，包括調低2017年盈測2%至9.05港元，2018年上調1%至10.26港元，包括考慮到高凈利息收入及較低凈保險收入，另外亦上調2017及2018年每股派息預測7%及8% 至6.3港元及 6.7港元。
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