汗蒸房不得設在住宅建築內北京新浪網 (2017-02-22 10:51)
為深刻吸取天台2·5火災教訓，防止類似火災事故發生，近日，省公安消防總隊組織專家研究制定了《浙江省汗蒸房消防安全整治要求》（以下簡稱《要求》）。
記者了解到，這份《要求》共有16項內容，涉及汗蒸房的防火分隔、裝修材料、消防管理以及對員工的培訓演練等。其中，明確規定汗蒸房不得設置在住宅建築（含商業服務網點）內，電加熱汗蒸房不得設置在地下室、半地下室或四層及以上樓層。同時，還規定設置汗蒸房的場所應當制定滅火和緊急疏散預案並定期組織演練，員工上崗前應經過消防安全培訓，達到「一懂三會」（懂本單位火災危險性，會報火警、會撲救初起火災、會火場逃生自救）要求。
據了解，目前全省已排查出設有汗蒸房的人員密集場所2206家，其中，電加熱汗蒸房場所有1881家。專家表示，這份《要求》明確了汗蒸房消防安全整治的技術標準，接下來消防部門會根據《要求》對全省各地汗蒸房進行整改。
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