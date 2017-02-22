因考試不理想 六年級女生打車會網友800多公里花3500元北京新浪網 (2017-02-22 10:51)
小梅父母當初在網上發佈的尋人啟事。網路截圖
只因為考試成績不理想，淮安市淮安區某小學六年級女生小梅（化名）在上學途中離家出走，花3500元打的費，從淮安區到北京一女網友處，事情發生后，在眾多網民、淮安北京兩地警方，以及當初搭載小梅的計程車司機的幫助下，小梅終於回家。如果碰到的計程車司機是壞人？如果到北京找不到這個女網友？回想起離家出走這5天，13歲的小梅除了對父母心懷內疚外，更多的不確定因素讓她感到后怕。
孩子不見了，萬余元壓歲錢也不見了
女兒明明是爺爺送到學校門口的，怎麼會沒去上學呢，2月13日下午，小梅的父母先後接到學校老師電話詢問，小梅為什麼沒有去上學？這可急壞了小梅的父母，他們趕忙跑到學校，調閱學校門口監控，結果發現小梅在爺爺離開后，並沒有進入校園，而是轉身獨自一人離開了。
這麼小的女兒能到哪裡去？在與親朋電話了解后，小梅的父母覺得小梅有可能離家出走，因為小梅萬余元壓歲錢也不見了，而且在前幾日，因寒假考試成績不理想被其母親批評過，想到此，小梅父親打了個寒顫，決定到淮安區公安局板閘派出所尋求幫助，調閱相關監控錄像，也沒有發現有價值的信息。
眼看時間一分一秒過去，但13歲的女兒還是沒有任何一點消息，情急之下，小梅的父母將女兒失蹤的消息發佈到網上，「淮安區某小學六年級女孩小梅（虛14歲）離家出走。走時手拿平板電腦，上身穿粉色上衣，下身穿黑色打底褲，腳穿紅色皮鞋，背著紅色書包，腦門上有青春痘，身高1米60左右。有重謝」，希望通過網友的力量，來幫助他們尋找，而此時已是13日深夜。
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