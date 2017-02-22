製圖 王雪

「5分鐘不到就打開了車門，2分鐘左右車就發動了。」如果不是看了監控畫面，劉先生仍然不敢相信一台車子竟能如此輕而易舉地被行竊者盜走。2月12日晚，劉先生停放在省醫院城東病區外側道路上的一台本田傑德轎車被人盜走，從盜竊者駕車靠近打探到正式駕車離開，總時長不過15分鐘左右，而實際操作則僅耗時7分鐘。

相比劉先生，王先生的遭遇則可能更讓他難以接受。今年1月19日，王先生以13.9萬元的價格購買了一台2016款本田新思域轎車。然而，提車不到一周，還未來得及上牌照，車子就被偷了。「車子防盜系統幾分鐘就被破解。」王先生直言「車子防盜真是太差了」。

對此，成都商報記者也發現，劉先生和王先生的經歷並非個案。在國內幾個大型的汽車論壇中，關於「本田汽車容易被盜」的討論一直沒有斷過，並對車輛本身的防盜性能提出了質疑。同時，多家保險公司甚至將本田的多款車型列為「易盜車型」並出台限制性承保政策，其中包括本田CRV、傑德、思鉑睿等車型。

A

質疑

本田解碼設備網上隨便買？

那麼，對於本田汽車而言，車輛本身的防盜硬體上是否存在明顯的漏洞呢？汽車專家羅開俊認為，儘管本田汽車在現實中的被盜率的確很高，但硬體設施上並沒有太大的硬傷，「跟現在市面上同價位其他品牌車輛差不多，基本都在油路和電路上做了防盜設置。」

那為什麼還是容易被盜呢？楊明連連感嘆：「設備太厲害了。」他解釋，這裏的設備主要指破解車輛防盜的軟體設置的解碼設備，「現在的車子基本上都已經採用了電子防盜技術，鑰匙內植入了電子晶元，要發動汽車需要鑰匙和車輛之間配對，這個就好比用手機連接wifi，而解碼設備就像很多人用的『wifi萬能鑰匙』一樣，而本田設備的解碼設備卻非常容易買到。」

記者隨後在網上以「本田汽車解碼器」為關鍵詞進行搜索發現，有大量不同型號新舊解碼設備出售消息，甚至還有操作視頻。以一款相對較新的平板試設備而言，價格僅2000餘元，樣式較老的設備甚至幾百元就能買到。成都市鎖具行業協會會長、「成都鎖王」劉至祥認為，解碼設備的獲得太過容易，主要有兩個方面的原因：一是來自廠商自身存在泄密問題；二是外界的破解，目前國內有一些廠家專門生產解碼設備，「他們有專業的破解技術人員，因為來自汽車廠商的設備價格昂貴，而這些生產公司就自己破解、生產再以低價售出獲利。」

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質疑

晶元配對簡單 密碼相對固定？

按照在成都長期從事汽車開鎖的楊明的說法，有了專業設備，要盜走一輛車就自然會容易得多，那麼為何與相同級別的車輛相比，本田汽車的被盜數量還是居多呢？「很簡單的道理，為啥要偷你這款車，肯定是你好偷，晶元配對簡單。」劉至祥介紹，一般來講車輛和鑰匙的密碼配對，有幾個不同的級別，「固定密碼、滾動密碼、跳動密碼，破解難度依次遞增，現在一些防盜級別較高的車輛，比如一些德系車輛在密碼配對上已經採用了在線匹配，必須要與廠家聯網獲取密碼。」劉至祥稱，而本田車的密碼則還相對固定，同時，在一些解碼設備中，又已經有本田系車輛的整套數據包，「所以很容易就能被破解。」

汽車專家羅開俊認為，本田汽車被盜高發，其問題主要出在兩個方面：第一，防盜設置簡單，密碼容易被破譯。「像大眾系列的車，儘管有些車型的價格並不高，但它的防盜現在已經升級到第5代了，採用了滾動碼，密碼的重複率低，而本田車還停留在第二、第三代的防盜系統上，密碼重複率高，也相對固定；第二，防盜系統換代周期長，很多破解技術別人已經掌握了。

在四川長期從事汽車技術應用服務的陳超洪則認為，東風本田車容易被盜的問題應該多角度來看，首先本身的防盜級別上相對較低，專業工具購買非常容易，「它瞄準的就是中低檔車市場，在開發和生產成本上註定不會投入太大。」另外，在轉手銷贓上比較受歡迎，「好賣」。