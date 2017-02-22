原標題？ 辦公室在裝修 員工戴防毒面具工作「你看我們好慘嘛」

昨日，記者在景和千城科技有限公司測得甲醛為0.14毫克/立方米

這是一條 有聲音 有氣味 有畫面 的新聞

辦公區域牆面和吊頂還在施工，工人在攀爬扶梯，近10台空氣過濾器全部啟動，發出「呼呼」的聲音

進入辦公室就聞到明顯的油漆和塑膠的味道，員工說「氣味太難聞了，不少人感到頭暈」

大廳擺滿綠蘿和空氣過濾器，沿著數列長條形的辦公桌望過去，幾乎一半的員工都戴著口罩甚至防毒面具

今年春節前，景和千城科技有限公司將辦公地點從高新區天府軟體園搬到綠地之窗寫字樓。部分員工進入新辦公場所發現，吊頂、牆面等基礎裝修還正在進行。一個月來，裝修異味讓員工難以忍受，甲醛測試儀測試發現甲醛超標，不少人感到頭暈。

為了躲避辦公室裝修異味，不少員工們來了個大逃亡——上班時間，紛紛去附近的超市、商場和咖啡館工作。不過，2月20日，公司高層要求，所有員工必須在公司辦公，如果看到工位是空的，按曠工處理。如今，該公司員工不得不戴上口罩甚至防毒面具，在正在裝修的辦公場所工作。

一場大逃亡

辦公室氣味難聞

員工躲進超市咖啡廳辦公

「工作重要，但身體更重要。」梁小龍堅信這一點。

搬到新的辦公場所之後，每天9點半打卡之後，梁小龍就到樓下的超市，買了早飯，找一個空位坐下，開始了一天的工作。「隔一兩個小時回辦公室一次，不過筆記本電腦不離手，因為隨時都會離開辦公室的。」

今年春節前，原本在高新區天府軟體園的景和千城科技有限公司，將辦公地點遷到了同轄區的綠地之窗寫字樓，不過新入住的辦公場所，很多區域連基本的裝修都沒有完工。起初，員工們對公司這種略顯倉促的遷址並不在意，但後來，裝修帶來的異味一次次飄來，員工才發現，這樣的環境和條件實在難以讓他們在辦公室待上一整天。「氣味太難聞了，更重要的是，裝修過程中的甲醛對人體有害啊。不少人感到頭暈。」

27歲的李平告訴記者，公司遷到綠地之窗之後，佔據了該寫字樓2號樓的7、8、9層，一邊裝修一邊辦公的狀況，主要出現在第8層，公司最核心、員工人數最多的技術中心約有180人在此辦公。

為了躲避異味，李平和同事們紛紛在上班時間離開公司，各自找地方辦公。「有時候超市的同事太多，就另外換個地方。最多的是在附近的超市，或者離公司幾百米遠的星巴克咖啡廳。」

是不是所有員工都跑出去了？李平說：「有些沒有筆記本電腦的，只能待在辦公室。」綠地之窗樓下的超市收銀員告訴記者，近段時間到超市休息、交流的人明顯增多，尤其是在春節前後。