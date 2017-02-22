【中央網路報】

黃介正。（中評社攝） 針對2017年台美中關係的發展，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正向中評社表示，美國與台灣在接下來的2017年都有很多棘手的內政問題要處理，因此在2017年，不管是美國總統川普的亞洲政策，或台灣蔡英文的外交、兩岸關係，只要沒有意外，不會起劇烈變化。他進一步解釋，美國前總統歐巴馬都花了一、兩年時間推出完整亞太論述，更別說現在內閣佈局引起這麼多紛擾的川普內閣。所以，他表示，在2017年，川普的外交政策屬於反應式，危機導向的。以台灣的蔡英文來說，2018年的選舉即將到來，民進黨需要在藍綠版圖做很大的變化，以及和時代力量在青年選票上一較高下，因此他認為蔡英文也不會在接下來的2017年有太大動作。黃介正，美國喬治華盛頓大學政治學系博士、美國喬治城大學外交學院碩士、淡江大學國際事務與戰略研究所碩士、東吳大學政治學系學士。曾任行政院大陸委員會副主任委員、中華民國駐美國代表處諮議、淡江大學美國研究所所長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長。學術專長為，亞太地區安全事務與國防政策、大陸政策與兩岸關係、美國國家安全戰略與外交政策、中共國防現代化以及軍事戰略思想、政軍兵棋推演、軍事變革與國防轉型。黃介正向中評社表示，當年歐巴馬和他一步到位的內閣，也花了一、兩年的時間才提出對亞太的完整論述，包括亞太再平衡、重返亞太等。更何況，現在川普的內閣還引起這麼多紛擾，因此他表示，美國總統川普的新亞洲政策不會那麼快出爐。不過，他補充說明認為，如果（川普）真的有什麼東西出來，應該是屬於contingency dominated and crisis driven（權變主導和危機驅動）。他解釋，2017年美國由外交反應式主導，不管是朝鮮、南海議題等。不過，他認為因為伊斯蘭國問題是川普的競選政見，所以在外交中，川普會主動解決的問題是，伊斯蘭國問題。就台灣而言，2018年是選舉年，有6都選舉、縣市議員選舉，牽涉到藍綠版圖的變化。黃介正表示，如果說民進黨可從2014年太陽花運動後重返政壇的話，那麼這重返過程是階段性的。從2014年的有所斬獲到2016年選贏總統跟國會，若2018年民進黨拿下6都的話，那麼未來民進黨以後在兩岸關係上，對中國大陸的底氣就會不一樣。而且，民進黨也會主觀地認為北京會用另一種眼光看待他們。黃介正向中評社表示，但如果2018年選得很難看，民進黨無法對版圖和選票上做根本性改變，例如由藍大於綠變成綠大於藍的話，那麼2018年對蔡英文來說是個檢核點。更何況現在還有一例一休、年金改革、同性婚姻、能源政策等議題。他還表示，2018年的選舉雖是地方選舉，但時代力量和民進黨彼此的選民上有競爭關係，而地方選舉不可能只談地方議題，不碰觸到大環境議題的。所以，他認為，從這個角度看，他對蔡英文日前在台商春節晚會上釋放出特定消息如此評價說：我不覺得我聞到咖啡香（is brewing），我覺得咖啡機一直在磨豆子。 （閻光濤編）