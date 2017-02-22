【中央網路報】

鄭富雄對兩岸僵局感到憂心。（中評社攝） 針對目前兩岸僵局下的民間交流，台灣電電公會副理事長、 瑞林電機董事長鄭富雄向中評社表示，以前電電公會每月接待陸方參訪團是絡繹不絕，但政黨輪替後，現在接待的狀況可說是非常糟糕，他對此狀況感到憂心。畢竟中國大陸是世界第二大經濟體，台灣不能置之不理，他期待蔡英文政府能在九二共識外，和陸方尋找到新共識，盡快解決兩岸僵局。中國機電商會台北辦事處、海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處和廈門市會議展覽事務局，21日下午在台北市克緹大樓共同舉行2017廈門工博會和投洽會（台北）交流座談會邀請台灣工業總會、商業總會和電電公會等眾多工商團體50多人參與，共商合作機會。出席該座談會的台灣電電公會副理事長、 瑞林電機董事長鄭富雄會中接受中評社訪問，對於目前的兩岸僵局表示，所幸台商在大陸的權益保障等並未受到影響，陸方也積極在擴大對台商的優惠方案，但在民間交流往來方面，就受到不少影響。鄭富雄說，去年九月電電公會要組團到大陸參訪，以往團員都會參雜政府官員，如陸委會、海基會、投審會等，去年刻意將官員的層級都降低，但最終陸方仍表示對這樣的安排很為難，所以最終只能全回歸到民間團體成員身分才得以成行，今年狀況應該也是大同小異。至於陸方的參訪團來台，鄭富雄說，以往電電公會每月接待陸方參訪團是非常忙碌，但去年520後，陸方來的人員層級降低，且頻率低了不少，詳細數字他無法明講，但只能說非常糟糕。鄭富雄強調，他從事兩岸交流一、二十年，並不樂見這樣的僵局發生，台灣的等於是大陸的縮影，大陸民眾來台一趟可以看到山、海、平原等，食的文化也相近，加上台灣人熱情，所以其實很多大陸人是很喜歡來台灣的，但目前受到政治的影響實在很可惜。至於蔡英文政府的兩岸政策是否需要調整，才對兩岸僵局有解？鄭富雄說，不要有九二共識但要有個大陸能接受的共識，漢字非常博大精深且奧妙，還是樂見可以研究出一個雙方都能接受的共識，不然大陸是世界第二大經濟體，台灣能置之不理嗎？（閻光濤編）