【中央網路報】

台灣中興大學財務金融系教授、中興大學EMBA上海班創辦主任陳美源。（中評社攝） 中興大學EMBA上海班創辦主任陳美源接受中評社表示，打擊ECFA是318太陽花學運的合法性與民進黨重新執政的根基，所以蔡政府裁撤ECFA小組並不令人意外。蔡應該明白短期內推動兩岸經貿發展是不切實際，但因為有過半台灣民眾都認同中華文化，遠大於認同日本文化，所以蔡想藉文化推動兩岸交流、爭取中華文化支持者認同，這是蔡政府想控制中華文化總會的主因。陳美源，美國伊利諾大學香檳校區經濟系博士，現任中興大學財務金融系教授，曾任中興大學管理學院副院長、中興大學EMBA執行長、中興大學EMBA上海班創辦主任、中興大學財務金融系系主任、中正大學國際經濟所教授，研究專長在兩岸經貿分析、全球經貿分析、經濟計量。陳美源表示，如果用兩岸經貿來看兩岸交流的發展，現在恐怕還不是時候，去年年底大陸曾經有學者提出建立在一中原則之下，兩岸可能用任何形式達成新共識，來取代九二共識。但在川普當選美國總統、川英通話之後，大陸鷹派就上來，重新回到堅持九二共識，限制蔡英文手上籌碼。陳美源提到，從蔡英文勝選得票來源分析，打擊ECFA是318太陽花學運的合法性與民進黨重新執政的根基，所以蔡政府的兩岸經貿政策，不會在ECFA的基礎上延續，蔡想要重新再來，藉由自己的方式來推動兩岸經貿。陳美源強調，在美陸較勁之後，一般都認為會有害台灣的經濟發展，兩岸經貿還是要回到原本的步驟，但受到執政根基與獨派意見的影響，蔡政府不會重啟ECFA談判，而是會再從另外一個角度，從文化方面建構一個兩岸新共識，這是蔡英文以八年執政所設定的目標。如何要兩岸經貿發展，回到過去可以協商合作，考驗蔡英文。陳美源認為，蔡政府想先用文化交流來推動兩岸交流，這也是唯一能做的事情，尤其兩岸文化交流在綠營內，是最能夠被各派系都接受的事情。中評社問，蔡英文上任後，一直努力掌控中華文化總會，終於在日前與一大群綠營人士入會成功，可能在三月能順利接任中華文化總會的目的為何？陳美源告訴中評社，雖然綠營內有群人，希望將台灣意識跟日本意識劃上等號，但從日前台灣智庫的民調顯示，有過半的台灣民眾都認同中華文化，遠大於日本文化，這也代表中華文化認同，相較日本殖民主義，是台灣民眾都能接受的事，民進黨為了選票考量，也要重視這一塊，所以蔡英文上任之後，一直想要當中華文化總會的會長，就是要爭取中華文化支持者認同她的作法。陳美源提到，而且大陸對台政策也改變，因為過去商業利益讓少數企業家受益，反而造成台灣人逢中必反，所以受益的對象，改變為一般老百姓。現在大陸不談經貿，不談商業讓利，反而是談如何讓台灣民眾以當中國人為傲，所以一直強調如何復興中華民族，也會推行一系列準國民待遇的政策。陳美源強調，在這樣的角度下，從人民的方便性、從文化來推動交流似乎是最佳方式。弔詭的是，蔡政府想主導兩岸交流，卻又要盡量避免去凸顯政府是兩岸交流的推動者，這也是在蔡英文任內，兩岸交流的速度都不會快的原因，因為雙方都必須要找的新的磨合方式，讓兩岸都可以接受。陳美源向中評社說，過去馬政府任內推動兩岸交流，都是只談經貿交流，不談政治，造成沒有參與者對兩岸交流的不安全感，所以未來會從兩岸共同文化、從人民互動中找到新共識。大陸如果做最壞打算，蔡政府有可能執政台灣八年，兩岸還是要交流，如何建立跟蔡政府互動的模式還需要磨合。（閻光濤編）