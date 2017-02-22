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李榮民、鄭富雄和王瓊文三人合影。（中評社攝） 中評社台北2月22日報導，中國機電商會台北辦事處主任李榮民21日表示，去年以來兩岸關係經歷波折，經貿交流合作環境受到衝擊，兩岸貿易制度化、正常化進程陷入停滯，台灣相關業者利益遭受衝擊。但他在台灣能感受到，台商台企對深化與大陸經貿合作有迫切的願望。所以把握大陸巨大新商機、兩岸攜手應對國際競爭這是明智的選擇，才符合兩岸民眾的共同利益。中國機電商會台北辦事處、海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處和廈門市會議展覽事務局，21日下午在北市克緹大樓共同舉行2017廈門工博會和投洽會（台北）交流座談會，邀請台灣工業總會、商業總會和電電公會等眾多工商團體50多人參與，廈門會議展覽事務局長王瓊文也出席，共商合作機會。李榮民在會中表示，投洽會和工博會為促進兩岸經貿交流合作提供了重要平台，今年投洽會和工博會將緊密結合當前國際投資合作重點及兩岸經貿合作熱點，特色鮮明。李榮民也提到，組織好台資企業、台商參加投洽會和工博會，有助於促進兩岸經貿合作發展。去年以來兩岸關係經歷波折，經貿交流合作環境受到衝擊，兩岸貿易制度化、正常化進程陷入停滯，台灣相關業者利益遭受衝擊。作為民間工商團體，我們應秉持兩岸一家親的理念，攜手共建交流合作平台，盡力為會員、為企業服務，說明台灣商品、資金、技術找到更好出路。李榮民強調，事實表明，密切兩岸經貿往來對台商有利，對兩岸經濟發展有正面推動作用。據大陸統計，去年兩岸貿易額為1796億美元，儘管同比下降了4.5%，但台灣實現貿易順差仍保持近千億美元，為988.6億美元。去年兩岸貿易中，機電產品貿易額為1382.63億美元，占兩岸貿易總額的77%，其中大陸從台灣進口產品中機電產品占81.4%，大部分是台灣有競爭力的產品，工業中間物料，如電子元器件、電腦及其零部件、儀器儀錶、通訊設備及零件等，無論是對台灣產品出口，還是台商在大陸的加工生產都有明顯好處。去年在全球跨國直接投資下降13%的背景下，大陸吸引外資仍取得好成績，全年實際使用外資1260億美元，增長4.1%。據台方統計，2016年核准對大陸投（增）資額91.8億美元，大陸仍為台商對外投資最大目的地。去年台積電獲批將在南京投資30億美元建立12吋晶圓廠，無論對提升大陸市占率，還是提高自身競爭力都具有重要意義。李榮民指出，當前，新一輪科技產業革命正在興起，國際分工體系加速演變，全球價值鏈深度重塑，對兩岸產業合作提出更高的要求；大陸經濟發展進入新常態、經濟結構加快戰略性調整、擴大內需促進消費已成為推動經濟增長的主要著力點，市場前景廣闊。在台灣能感受到，台商台企對深化與大陸經貿合作有迫切的願望。把握大陸巨大新商機、兩岸攜手應對國際競爭這是明智的選擇，符合兩岸民眾的共同利益。另外，很高興看到，前不久召開的對台工作會議提出，要研究出台便利台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施，積極支持台商台企在大陸更好發展、依法維護台胞權益。一直以來大陸樂於與台灣同胞共同分享發展機遇，積極鼓勵和支持台灣同胞在大陸發展。多年來，在座的台灣工商界的朋友都很給力，積極支持、參與投洽會、工博會活動。李榮民說，今後，我們要繼續當好推動者，進一步引導台商把握大陸發展機遇，透過投洽會、工博會等重要的平台參與交流推廣、洽談合作，尋找新的商機、實現新的發展。（閻光濤編）