兩岸/台中農會林育葦：大陸市場有利台灣農民中央日報 (2017-02-22 10:45)
林育葦，現年41歲，去年5月底剛補選上台中市農會總幹事，曾擔任台中市沙鹿區農會資訊室主任、台中縣農會專員。父親是曾連任六屆潭子區農會總幹事的林正長，父子長期在農會體系發展。
至於全台各地農會19日舉行基層農事小組長及會員代表選舉，民進黨雖佈局很久仍然吞敗。林育葦21日接受中評社訪問表示，農會改選是單純的內部選舉，市政府也可以很超然，維繫一場公平選舉。台中有三個區農會選情出現變化，其實是不同派系、陣營間相互競爭，但都是農會體系內的人馬，至於有市長派人馬介入下造成選情翻盤，實際情況並非關鍵因素。
林育葦表示，農會的立場是協助政府執行農業政策，配合政府的政策來照顧農民，近幾年角色越來越單純，已經不像過去跟政黨互動這麼深入，雖然很多人都關注最近的農會選舉，但這是農會體系的內部選舉，不會跟縣市首長選舉有關聯性，市政府也可以很超然，維繫一場公平選舉。
林育葦提到，台中在縣市合併之後，歷經兩次選舉，上次農會改選他在沙鹿區農會服務，也未感受到縣市政府介入的痕跡。這次農會改選因為剛政黨輪替，所以媒體都很關注，不過基層農會選舉還是正常進行。
林育葦認為，基層農會都是服務當地的農民，過往都是與地方派系有運作的情況，目前農會的狀況大致與以往相同，還是派系間、不同陣營相互競爭，但這也是少數的情況。全台中有22個基層區農會，只有4、5個區農會有競爭，所以媒體說民進黨全面介入農會選舉，實際狀況可能不是如此。
至於台中市基層農會改選，有所謂綠營支持的市長派人馬。林育葦回答，這些農會的競爭者，基本上都還是原本農會體系內的人馬，只是代表不同派系、陣營間相互競爭，民進黨可能看到有競爭，就有合作的機會，所以選擇跟某一方合作，但也不是影響選舉的關鍵因素。
林育葦告訴中評社，農會本質就是要照顧農民，農民有感就會支持農會，政府的角色也是如此，要照顧農會、照顧農民，凡事太政治化對大家都不好，而且基層農會的會員每個黨派都有，農會跟農民的情誼是建立在綿密的互動之中，如果政黨是用政治利益來看待農會選舉，這是違背農會服務農民的目的。
過去台中市農會在前台中市長胡志強任內，配合市政府參與好幾次大陸城市的推介活動，現在兩岸交流的機會減少，但是站在做生意的立場，市農會還是會持續協助農民開發新市場，包括大陸、日韓及東南亞都是很好的市場，不以政治立場考量，而是希望能實際幫助到農民的事都會願意協助。（閻光濤編）
【中央網路報】
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