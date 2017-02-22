【中央網路報】

國民黨中央委員、台南市議員盧崑福認為，國民黨的大問題是怕輸、懼戰。（中評社攝） 中國國民黨黨主席選舉外一章，新北市長朱立倫、國民黨主席參選人詹啟賢也成為參選下屆台南市長的話題人物。國民黨中央委員、台南市議員盧崑福21日接受中評社訪問表示，誰來選都好，最重要的是早點曝光、讓地方熟悉、接受，不要再猜來猜去了。盧崑福向中評社表示，國民黨怕輸、不敢與對手對戰，不敢來台南選、不敢高舉國民黨的旗子參選，一直是個大問題。懼戰，導致了國民黨執政時被罵卻反擊無力，換民進黨上台後，民進黨做不好，國民黨也被罵，罵監督做得不好。如何換回對黨的榮譽感？他還沒有看到哪一位黨主席參選人有具體的說法。國民黨主席選舉將有6人參選很熱鬧，曾任南部多個縣市黨部主委的莊旺松日前接受中評社訪問時表示，在地方黨內意見中，參選人之一、曾任台南奇美醫院院長的詹啟賢，若能參選下屆台南市長也是很好的選項之一。另外，也傳出國民黨新北市長朱立倫陣營在認真評估角逐下屆台南或台北市長的可能性。朱立倫的岳父是前台南縣長高育仁，高育仁的兒子、前立委高思博在台南也有參選經驗，高家在台南被認為有一定的基礎。但是，民進黨在台南市已連續執政20多年，台南已成民進黨的大票倉。2016年大選，朱立倫全台平均得票率是31.04%，在台南市只拿了22.07%，是全台各縣市得票率最低的。針對詹、朱兩人參選下屆台南市長的可能性？盧崑福反問，先問問，現在在地方基層里長選舉，還有多少人敢拿國民黨的旗子在台南參選？他認為，找回對國民黨的榮譽感，恐怕比誰來參選更重要吧。他說，對於國民黨的下屆台南市長人選，他目前沒有意見，距離選舉還有一年多，看民進黨為台南市長選舉，黨內已經到短兵相接的地步。他認為，國民黨最重要的是，讓參選人早點曝光，早一點讓地方熟悉、接受，不要再猜來猜去了。盧崑福表示，他在台南擔任民意代表，接觸選民的感受是，多數民眾並不關心這場國民黨主席選舉，並視為這是國民黨的自己家務事；地方基層黨員長期以來對黨主席選舉有距離感，關心也很有限。說白了，選戰只在黨內高層發熱，地方感受不到選舉的溫度。他認為，雖然因為多人參選，地方樁腳也比較有動作，但整個態勢到目前為止，國民黨主席選舉並沒有得到社會上多數選民的關注，也沒有跡象顯示讓中間選民靠向國民黨，這是國民黨這場選舉的危機。盧崑福強調，黨主席選舉，因為多人參選而改變了很多，但政見議題應該要和民眾站在一起，這樣才能引起社會共鳴，不該只從與民進黨爭鬥做出發點。他說，對黨內而言，更重要的是，如何找回國民黨員的榮譽感。因為，在南部、在台南，還有多少人承認自己是國民黨員、願意代表國民黨參選公職？這才是大問題。事實上，各區基層的黨籍里長已經很少了。他認為，2018的選舉，國民黨要全面參選，例如，全台南市有752個里，就有752人在選舉中代表國民黨宣揚理念、與民進黨競爭；如果不參選、也不認真選，國民黨勢必會被淘汰。他還認為，從中央到地方各縣市，都要成立結合民代、和民眾站在一起的前鋒部隊，對民進黨執政進行強有力的批判，可惜還沒有看到黨主席參選人具體的談到這些問題。（閻光濤編）