華夏經緯網評論:2月9日的中美元首通話中，特朗普曾承諾將“遵守一中政策”。不過，由於美國的“一中政策”內涵並不同於中國的一中原則，特朗普的含混的表述也為美臺實際互動留下解釋空間，因此，這種安撫性的“善意”表態並不會影響臺美間在“外交”、軍事層面尋求提升“實質關係”的進程。就在特朗普話音未落之時，美臺之間又開始醞釀“小確幸”式的“實質突破”。



海軍陸戰隊駐AIT



15日，前“美國在臺協會（AIT）”官員楊蘇棣稱，美方將派駐一個海軍陸戰隊小分隊（約12人）武裝駐守AIT台北內湖新址。此言一齣即引外界譁然，其一，如楊所稱，海軍陸戰隊是美國駐外使領館的標配待遇，但由於美臺之間並無“外交關係”，AIT定位是民間組織而非官方機構，此次“派兵”雖然陣仗不大，但卻相當於變相承認臺美“外交”關係。美臺試圖用這種瘙癢式的手法為臺美關係“正常化”鬆綁，既讓大陸如鯁在喉，又游離于紅線內外而讓大陸“無處用力”。



多年來，臺美之間慣用類似的小伎倆，銖累寸積地推進“實質關係”。奧巴馬執政後期到特朗普上任以來，各種試探、放風和明暗操作更加頻繁。以AIT為例，其一，自1978年中美建交起，這個名義上據“與台灣關係法”設立的民間組織，就在實務中承擔與美國駐外領事館相似的職能。AIT職員也實為美國務院任命的“外交公務員”，技術上採用“休假”方式任職。



其二，AIT的定位框限不斷鬆綁。起初，臺美各自派駐對方的代表只可在台北、華盛頓的AIT大樓內接觸，不能進入官方機構。時過境遷，如今不但美國高官屢屢出入臺“外交部”，15日，蕭美琴等領銜的“立委”首次以訪問團形式進入美國國務院，並會見了董雲裳、羅伊斯等資深官員。



其三，AIT事實上早有“駐軍”。2005年，美國低調派便衣軍事人員以“武官”身份進駐AIT一樣。2008年，美也曾考慮派遣陸戰隊員駐守AIT，當時即被視為“美臺關係象徵性的提升”，但美國務院稱是“誤讀”。2009年AIT內湖新址設計圖發佈時，就有“陸戰隊之家”的規劃。正如AIT另一位前“處長”司徒文所言，臺美對此默契已久，只是被楊“無意”抖了出來。



事實上，美國向台灣借地以建造“軍事堡壘”的架勢興建AIT新館，租期長達數十年，完全由美工程人員施工，面積超過多數駐外使館，形如飛地。在一個無邦交地區建設幾乎是“永久性的館址”，其本身就證明瞭美臺關係的微妙。倘若陸戰隊果真入臺，勢必破壞中美建交原則的前提，構成對中美關係的極大挑釁。













【中央網路報】