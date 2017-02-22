▲近來有人批評當沖降稅有負面觀感，證交所董事長施俊吉1月4日表示，除了能吸引投機者外，也能引出正常股票買賣、吸引投資人回流，讓台股增量。（圖／記者許家禎攝，2017.1.4）

有學者在媒體投書，表示日前證交所董事長施俊吉說多交易、多當沖，股市就會有長期的榮景，質疑證交所是開賭場的心態。為此，證交所回應表示，一個沒有合理流動性的市場將如一灘死水，強調活絡市場不是鼓勵投機，說當沖為短線交易或投機論之，有失公允客觀。

開南大學財務金融系副教授孫效孔昨（21）日在媒體投書，質疑「證交所是在開賭場嗎？」認為施俊吉說「多交易、多當沖，對股市有長期榮景」的說法彷彿在開賭場，政府不能有這種想法。

證交所回應，自今年農曆春節開紅盤至今，成交日均值增加至1115.34億元，月增59.33%，而1月外資占全市場成交值比重為30.44%，農曆春節過後為29.51%相差不遠，意即此次上漲內外資同步參與，顯示自然人投資者信心出現回復跡象，而指數一路上漲過程中，當沖占市場成交值比重僅約1成，未大幅增加。

證交所指出，這波指數上漲主要是年後匯率大漲，外資匯入，川普美元過強論述使資金流入亞洲，再加上產業股價及市值創歷史新高，市場普遍預期台股有智慧型手機供應鏈題材表現，與台灣經濟數據好轉，才使得外資及自然人增加投資台股，不應一概以熱錢、短線炒作等論之。

證交所也澄清施俊吉的「殺雞取卵」說，指任何稅賦的實施應衡量利弊得失，並分析相關效益，不應造成稅收不增反減，市場投資扭曲的結果。施俊吉認為，一個沒有合理流動性的市場將如一灘死水，即使有好的公司也無法讓投資者發現其真正的價值。強調活絡市場不是鼓勵投機，事實上美國、歐洲及日本之高頻(高頻交易者多為當沖交易)比重分別達49%、35%、45%。

證交所指出，對於流動量提供者給予稅制優惠，雖然表面上好像是鼓勵短線投機行為，但事實上活絡市場，是為了讓更多的長線的投資者願意投資。因為當股市交易清淡如同一灘死水時，也失去了吸引國際資金及長線投資人的機會，而對失去籌資功能的資本市場，對勞工、國家、經濟成長及產業發展等，是只有壞處沒有好處的。

另外，從國家整體利益的角度，證交所呼籲財政部在考量稅制時能夠從大方向著眼，希望能夠讓資本市場投資人稅負更為合理，只是一直增加資本市場的投資者負擔，並不叫做「公平正義」，若民眾希望看到台灣的產業能夠增加對內的投資，看到國外的資金能夠參與市場，就業機會及薪資水準能夠增加，就應該檢討更為合理的稅制環境。