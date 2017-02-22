▲WBC台灣區熱身賽 中華隊VS.古巴隊。（圖／記者葉政勳攝，2017.2.21）

經典賽中華隊昨天結束了在台灣的3場熱身賽，總計目前熱身賽戰績5勝1敗，對經典賽古巴隊則是1勝1負，中華隊總教練郭泰源表示：「現在就是比較擔心連續出賽後，球數限制的問題。」

中華隊在這6場熱身賽中，先發投手郭俊麟、陳冠宇幾乎可以確定沒問題，倪福德、黃勝雄、林晨樺等投手看起來狀況十分出色，潘威倫、王鏡銘也漸入佳境，但蔡明晉、羅國華、陳韻文還需要調整到更佳狀況。

經典賽有投球數限制，第一輪投手一場最多用球數為65球，第二輪為80球，準決賽和決賽為95球。若投手在面對該打者中時達到限制用球數，則可完成此次打席後下場。

牛棚投手球數也有精準限制，投手投滿50球以上，必須強制休息4天，投滿30球以上則必須休息1天。而連續兩天出賽雖均未滿30球，也必須休息1天。

以目前看來，中華隊需要盡量把體能狀況跟備戰狀況維持住，加上前往日本、韓國也慢慢會有溫度下滑的趨勢，都可能影響表現，郭總認為，這些都是需要面對的課題，尤其遇到比數接近時，牛棚耗損率絕對較吃重。

不過中華隊還有一些需要確定的地方，如：旅美好手江少慶狀況如何，旅日小將宋家豪近況，還有投手分工要如何分配，也都考驗著教練團智慧。