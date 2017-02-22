湖人老闆Jeanie Buss今日宣布炒掉球隊總經理Mitchell Kupchak和籃球運營副總裁Jim Buss，而球隊名宿「魔術強森」Magic Johnson將接任籃球運營總裁一職，掀起一波球隊人事的大地震。

Jeanie Buss表示，為了讓湖人重返強權，必須做出必要的改變，在這之後Johnson將和球隊總教練Luke Walton一同攜手重建，帶領球隊重返榮耀。

「能以籃球運營總裁的身份回到湖人，和Jeanie Buss以及Buss家族一同工作，對我來說簡直是夢想成真。」魔術如此表示，「我們擁有一位出色的總教練Walton，以及一些優秀的年輕球員，我們將繼續努力幫助湖人重奪總冠軍。」

被炒掉的Kupchak在2000年時成為湖人的總經理，帶領球隊拿下多達5次總冠軍，而他在08年時，為球隊找來灰熊明星大前鋒Pau Gasol，成功讓湖人從一輪遊球隊成為奪冠勁旅，堪稱是其生涯代表作，外界普遍認為他是本世紀最出色的球隊總經理之一。

而有趣的是，當年Kupchak還是球員時，要求老闆Jerry Buss簽下他的，正是Johnson本人。事後證明強森並沒有看走眼，1985年總決賽上，Kupchak扮演了關鍵先生的角色，幫助湖人隊贏得總冠軍。

而如今Johnson再次回歸湖人，但這次回歸卻造成Kupchak的走人，也讓人不禁感嘆命運的捉摸不定。