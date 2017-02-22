台鐵區間車爆炸案 台北地院判林英昌30年NOWnews今日新聞 (2017-02-22 10:35)
56歲男子林英昌於2016年7月7日在台鐵區間車上引爆炸彈，造成多人受傷，案經檢方偵辦，具體求刑30年，台北地方法院今（22）日宣判，判處林英昌有期徒刑30年，全案仍可上訴。
2016年7月7日，林英昌搭乘台鐵區間車，當列車自台北車站出發，在駛抵松山車站前，林英昌突然引爆預藏的自製炸彈，車廂內一片混亂，包括林英昌在內的25人受傷。當時受傷的林英昌先被送到北醫治療，隨後接受檢方偵訊，林英昌坦承引爆炸彈，稱是想自殺，並沒有殺人意圖，認為並不構成殺人罪。
不過，由於林英昌在區間車內引爆炸彈，不顧他人生命安全，檢方依殺人未遂罪起訴，具體求刑30年，一審法官認同檢方起訴刑度，判處林英昌有期徒刑30年。
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