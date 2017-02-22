雖然中華隊21日在熱身賽中以4比2擊敗勁敵古巴隊，投打表現均具水準，但經典賽（WBC）官網預測，在韓國首爾高尺巨蛋進行的預賽，荷蘭與以色列晉級八強的機會最大，而且台北時間3月6日進行的韓國對以色列之戰將是場關鍵戰役。

經典賽官網會做這樣的預測，不讓人意外，因為他們是用大聯盟經驗值來評斷各隊的實力，韓國隊陣中只有效力紅雀隊的吳昇桓是現役大聯盟球員，李大浩去年曾打過水手隊，還有林昌勇也有大聯盟經驗。而中華隊只有倪福德、胡金龍、林哲瑄有大聯盟經驗，加上Lamigo桃猿抵制，不讓球員參加經典賽，因此中華隊不僅是投手戰力較弱，也無法組成最強的夢幻打線。

這篇文章中提到了荷蘭隊豪華的內野陣容，曾拿過兩次金手套獎的天使隊游擊手Andrelton Simmons領軍，拿過兩次銀棒獎的紅襪隊Xander Bogaerts將跟4年前一樣，守三壘大關，金鶯隊Jonathan Schoop去年162場全勤出賽，轟出25支全壘打，他當然是二壘手的最佳人選。

洋基隊Didi Gregorius去年轟了20支全壘打，打擊率2成76、70打點，他將是內野的工具人，同時也是擔任指定打擊的最佳人選，一壘則由第三次參加經典賽的Curt Smith來守。效力日本職棒養樂多隊的強棒Wladimir Balentien，曾在2013年球季轟出60支全壘打，締造日職單季最多轟紀錄，他將是荷蘭隊外野的主力戰將。荷蘭隊四年前的經典賽打進四強，但預賽3比8輸給中華隊。

以色列隊去年9月經典賽預賽時，曾讓在大聯盟拿下124勝的Jason Marquis擔任第一戰及第三戰的先發投手，因為依照經典賽的投手投球數規定，單場投球數沒超過50球，休1天即可再上場，第二場先發投手是紅雀隊小聯盟投手Corey Baker。如果以色列隊在此次經典賽仍維持這樣的投手調度模式，牛棚投手就相當重要，他們將會用投手車輪戰的方式來面對預賽的3場比賽。