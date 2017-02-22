0222讀報／聯合：空軍清泉崗 赫見27包毒台灣好新聞報 (2017-02-22 10:00)
編輯中心／綜合報導
空軍清泉崗基地幹部前天在行政區的機場跑道與塔台間馬路，發現廿七包不明粉末塑膠夾鏈袋，初步檢驗是安非他命，將追查是否有人在軍中販毒或有集體吸毒。國防部長馮世寬要求成立專案小組調查，基地內約一千七百名官兵全體驗尿，軍方表示不管官階高低，絕對徹查到底。
消息傳出後，引發眾多官兵與退將議論，要求軍方不能再坐視毒品已在第一線部隊氾濫的嚴重問題，務必徹查到水落石出，否則將對國軍形象與戰力造成嚴重打擊。
聯合報頭條連結：https://goo.gl/dt8Zui
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