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空軍清泉崗基地幹部前天在行政區的機場跑道與塔台間馬路，發現廿七包不明粉末塑膠夾鏈袋，初步檢驗是安非他命，將追查是否有人在軍中販毒或有集體吸毒。國防部長馮世寬要求成立專案小組調查，基地內約一千七百名官兵全體驗尿，軍方表示不管官階高低，絕對徹查到底。

消息傳出後，引發眾多官兵與退將議論，要求軍方不能再坐視毒品已在第一線部隊氾濫的嚴重問題，務必徹查到水落石出，否則將對國軍形象與戰力造成嚴重打擊。

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