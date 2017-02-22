0222讀報／蘋果：貴婦名店血汗實習 女大生日做14小時求去 惡老闆竟求償59萬台灣好新聞報 (2017-02-22 10:00)
編輯中心／綜合報導
太黑心！國立高雄餐旅大學西餐廚藝系三年級兩名女學生，去年七月到台中永采烘焙坊實習，每天工時達十四小時，兩人不堪體力負荷，今年一月間辭職，豈料業者指兩人未依合約在三周前告知，向兩人及另兩名離職廚師各求償五十九萬元；台中市議員張耀中昨要求勞工局嚴懲無良僱主。勞工局初步認定業者違反《勞基法》將開罰二至一百萬元，今將調解雙方勞資糾紛。
永采烘焙坊位在台中七期豪宅區，是知名日本料理店桃太郎關係企業，主廚曾赴法國藍帶廚藝學校學藝，頗受貴婦青睞，店內販售糕點平均單價六十至一百九十元不等，夜間法式套餐每客要一千多元。二○一二年開幕時，因放任「招牌寵物」麝香豬在店內趴趴走，還被市議員拍下女廚師抱小豬畫面，質疑有衛生疑慮，當時業者強勢回應：「無理取鬧的問題不須回覆。」
蘋果日報頭條連結：https://goo.gl/EWG3nz
關鍵字：
下一則：W飯店女子猝死案 北檢今偵結
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LV 肥皂．不銹鋼肥皂．艾草 肥皂．AISEN 肥皂．法鉑 肥皂．Pentax 肥皂．SIMPLY 肥皂．皂福 肥皂．肥皂 150g．nikon 肥皂．mb 肥皂．COLUMBUS 肥皂．象頭 肥皂．肥皂台．肥皂絲 5kg．JJL 肥皂．肥皂盒．南僑 水晶 肥皂．肥皂盤．Yongnuo 肥皂．Florame 肥皂．南僑水晶肥皂液體．蘭芝 肥皂．肥皂絲．南僑水晶肥皂．Lavender 肥皂．南僑 肥皂．中性 肥皂．paos 肥皂．肥皂架
禽流感資料公開追蹤 疫情「一網打盡」【大成報】
社工疑與輔導個案的人妻有染 男方向台大斗六分院討公道【台灣好新聞報】
烘焙坊壓榨實習生 網友惡搞粉絲專頁給1顆星差評【NOWnews今日新聞】
女網友約砲騙懷孕 向已婚醫師討墮胎費挨告【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》