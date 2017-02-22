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太黑心！國立高雄餐旅大學西餐廚藝系三年級兩名女學生，去年七月到台中永采烘焙坊實習，每天工時達十四小時，兩人不堪體力負荷，今年一月間辭職，豈料業者指兩人未依合約在三周前告知，向兩人及另兩名離職廚師各求償五十九萬元；台中市議員張耀中昨要求勞工局嚴懲無良僱主。勞工局初步認定業者違反《勞基法》將開罰二至一百萬元，今將調解雙方勞資糾紛。

永采烘焙坊位在台中七期豪宅區，是知名日本料理店桃太郎關係企業，主廚曾赴法國藍帶廚藝學校學藝，頗受貴婦青睞，店內販售糕點平均單價六十至一百九十元不等，夜間法式套餐每客要一千多元。二○一二年開幕時，因放任「招牌寵物」麝香豬在店內趴趴走，還被市議員拍下女廚師抱小豬畫面，質疑有衛生疑慮，當時業者強勢回應：「無理取鬧的問題不須回覆。」

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