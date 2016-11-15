李心潔帶雙胞胎飛曼谷探班 旅行育兒經粉絲大讚NOWnews今日新聞 (2017-02-22 10:49)
女星李心潔曾因老公彭順偷吃風波，兩人一度引爆婚姻危機，但李心潔最後仍然選擇原諒，如今兩人還擁有7個多月大的雙胞胎兒子。近日，她在臉書曬幸福，表示特地帶兒子到曼谷探老公的班。
李心潔近日在臉書分享，帶著兩個兒子從新加坡飛到曼谷探老公的班，表示「這將是他們人生中第一次到拍戲現場，打算讓雲哥（哥哥）叫action，小王子（弟弟）叫cut，而彭導只好落到在攝影機前拍板了。」
而周遭朋友看到她帶著兩隻小寶貝到處跑，都誇實在很有勇氣，不過李心潔則表示夫妻倆的工作都得周遊四海，加上自己也愛到處走走，希望孩子能在旅行中學習成長，「學習無論哪張床都可以睡得好，吃什麼食物都香，見什麼人都開心，不管出太陽，下起雨，刮風，陰天，下雪，都要懂得欣賞不同美景的氣氛。走過了萬里路，走回原點，就會發現真正的家在心中，於是也就心在哪裡，家就在哪裡！」透過旅行的教育理念，使孩子提早接觸到不同的人事物體驗，讓網友留言大讚。
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