星巴克漲價 麥當勞大力推優惠 卡布奇諾60元有找NOWnews今日新聞 (2017-02-22 10:52)
連鎖咖啡星巴克選在今（22）日調漲價格，卻也有業者逆向操作，麥當勞McCafé宣布卡布奇諾提供長期優惠，即日起中杯特價只要55元，套餐飲料加價22元就可升級中杯，搶攻黑金市場商機。
台灣咖啡消費量近年迅速攀升，全台一年就銷售28.5億杯咖啡，相當於每天喝掉78萬杯，且有近40%的民眾更是每天都要來一杯咖啡，光是麥當勞McCafé手作咖啡去年業績就成長近8成，單月成長杯數最高近40萬杯。
看好黑金市場潛力，加上為了讓更多消費者體驗物超所值的咖啡享受，特選經典產品卡布奇諾提供長期優惠，即日起原價75元的中杯卡布奇諾，特價只要55元，套餐飲料加價22元就可升級中杯。
麥當勞指出，他們透過全台近400家餐廳通路，提供超值美味及方便快速的咖啡服務，去年咖啡銷售量全年高達1800萬杯，業績表現亮眼，旗下連鎖品牌McCafé手作咖啡專櫃主打親民價格加上星級咖啡師手作的好品質，不僅全台店數已達109家，並持續拓展店數當中。
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