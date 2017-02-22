MLB／嚇死人！一朗為接球跟隊友撞傷 右膝腰部受傷NOWnews今日新聞 (2017-02-22 10:53)
邁阿密馬林魚隊拉警報！人氣日籍外野手鈴木一朗今天傳出，在守備練習中跟隊友相撞受傷，右膝蓋跟腰部都有狀況，不過經過隊醫檢查，目前並未傳出是大傷，是唯一不幸中的大幸。
43歲的一朗是在鎮守中外野練習時，為了接球跟小聯盟招待春訓球員Brandon Barnes也為了接球互撞，他過去有打過美式足球，體格相對壯碩，而一朗則是撞傷膝蓋跟腰部。
一朗去年完成3000安里程碑，確定未來退休一定是名人堂等級傳奇球星，他也發出豪語自己想打到50歲。
根據大聯盟官網報導，一朗的狀況還要明天才能完全確認，不過應無大礙，隊友Dee Gordon也叫Barnes不要放在心上，一朗也過去致意。
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