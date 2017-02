邁阿密馬林魚隊拉警報!人氣日籍外野手鈴木一朗今天傳出,在守備練習中跟隊友相撞受傷,右膝蓋跟腰部都有狀況,不過經過隊醫檢查,目前並未傳出是大傷,是唯一不幸中的大幸。

43歲的一朗是在鎮守中外野練習時,為了接球跟小聯盟招待春訓球員Brandon Barnes也為了接球互撞,他過去有打過美式足球,體格相對壯碩,而一朗則是撞傷膝蓋跟腰部。

一朗去年完成3000安里程碑,確定未來退休一定是名人堂等級傳奇球星,他也發出豪語自己想打到50歲。

根據大聯盟官網報導,一朗的狀況還要明天才能完全確認,不過應無大礙,隊友Dee Gordon也叫Barnes不要放在心上,一朗也過去致意。

