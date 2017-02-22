（中央社記者吳家豪台北2017年2月22日電）歐系外資出具研究報告表示，新款OLED版iPhone傳將搭載3D感測功能，相關產能建置與設備拉貨已加速，台灣供應鏈看好給予「加碼」評等的穩懋（3105）及致茂（2360）。



歐系外資近期調查顯示，終端客戶已為OLED版iPhone的3D感測功能挑選零組件製造商，主要用於前相機的臉部辨識與手勢偵測，相關產能建置與設備拉貨在過去一個月已加速，包含美商II-VI、Lumentum、Finisar將供貨雷射二極體（laser diode）。



歐系外資認為，6吋晶圓提供較高產出和較低成本結構，穩懋可望為Lumentum代工，預估將貢獻穩懋今年營收1%到3%，明年營收貢獻將拉高到5%到8%。給予穩懋「加碼」評等及目標價125元。



歐系外資進一步指出，提供雷射二極體測試設備的致茂，今年有機會看到利多題材，預估相關產品將貢獻致茂今年15%營收及18%獲利。給予致茂「加碼」評等及目標價105元。1060222