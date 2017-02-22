廣東出現禽流感變異 對家禽具高致病性中央社 (2017-02-22 10:35)
（中央社日內瓦2017年2月21日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，中國大陸已偵測到H7N9禽流感病毒出現變異，能夠對家禽造成嚴重疾病，需要嚴密監控。
世衛表示，專家在實驗室內將從2名感染患者取得的病毒樣本注入鳥類體內，發現這類病毒對家禽變得「高致病性」。
不過，世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，病毒只對鳥類具高致病性，而非人類，也「沒有證據指出，這株病毒的變異，影響了病毒在人類之間傳播的能力」。
世衛昨天發表最新報告指出，大陸上月19日至本月14日期間，共出現304宗人類感染禽流感的新確診病例，其中36人死亡。
這株病毒出現進化，可能意味著某些家禽若染病，會變得更顯而易見，如果禽鳥開始成群死亡，專家也能更容易去偵測及控制。
林德梅耶說，「這些病毒變異是首次被人偵測到，僅有2例出現在中國廣東省。目前為止，沒有傳出其他地方出現類似病毒變異。」
他告訴路透社，「這提醒我們，必須嚴密監控才行。」（譯者：中央社周莉芳）
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