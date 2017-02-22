（中央社記者蔡怡杼台北2017年2月22日電）渣打銀行今天宣布委任林遠棟為渣打國際商業銀行總經理一職，原總經理陳銘僑獲擢升為大中華暨北亞地區金融市場處負責人，並兼任香港金融市場處業務主管。



林遠棟在金融領域擁有超過20年的豐富經驗，他於1995年加入渣打銀行，在香港及上海歷任要職服務達18年，包括渣打銀行（中國）環球金融交易業務部董事總經理、上海分行總經理負責消費金融及企業金融客戶並兼管華東地區6家分行營運、企業和金融機構客戶部戰略策劃總監，以及渣打銀行（香港）企業及金融客戶部高級經理等職務，在企業金融和公司治理業務有全方位的歷練。



在重新加入渣打銀行擔任台灣總經理之前，林遠棟曾擔任美國銀行中國區總裁及中國企業銀行部主管，以及德意志銀行(中國)企業客戶部及貿易融資及企業現金管理部董事總經理職務。



渣打銀行大中華暨北亞區行政總裁洪丕正表示，大中華區是渣打集團全球最重要的策略成長區域之一，渣打銀行在台灣已有健全及良好的營運基礎，相信以林遠棟在大中華區的紮實經歷，加上集團與台灣團隊的支持，林遠棟定能發揮市場綜效，進一步帶領渣打銀行在台灣邁向多元化發展，達成策略性業務成長的目標。



渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，很榮幸能獲委任為渣打國際商業銀行總經理，帶領台灣團隊共同邁向新的發展階段。將發揮其在大中華區的經驗，結合渣打集團在亞洲、非洲以及中東等新興市場的堅強布局與豐富經驗，為台灣客戶提供更好的跨境貿易與數位金融服務，打造渣打銀行成為台灣客戶首選的金融服務機構。