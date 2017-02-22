（中央社記者田裕斌台北2017年2月22日電）凌志(Lexus)去年在底特律車展發表以LF-LC概念跑車為藍圖打造的全新LC旗艦雙門轎跑，台灣總代理和泰車(2207)宣布，將在5月底引進，即日起接受預訂。



和泰車表示，LEXUS 全新LC 500h及500將分別提供2個等級供顧客選擇，其中配置較為運動化的LC 500h及LC 500，預接單價分別為新599萬元及569萬元，多退少不補，並將從3月起正式生產。



至於Limited Edition部分，由於專屬外觀色風馳藍(Structural Blue)採用的結構性塗料製程極為困難，將自10月起生產，預接單價將待與原廠協商後另行公布。