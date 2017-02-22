台股盤中再戰9800點 股王大立光給力中央社 (2017-02-22 10:44)
（中央社記者韓婷婷台北22日電）美股再創歷史新高，台股再度挑戰9800點，盤中衝上9820點，在股王大立光領軍下，中小型股重回主流，光學族群再領風騷。
截至10時30分，加權股價指數上漲35.78點、為9799.71點、成交值新台幣441.77億元，台股早盤一度站上9800點，不過由於短線獲利了結仍有賣壓，指數拉回9800點之下震盪，不過連續回檔2個交易日的中小型股似有回穩跡象，櫃買指數漲幅2倍於加權指數。
分析師表示，台股在9800點附近震盪，突顯投資人對於指數逼近萬點的不確定性大增，不過由於台股今年基本面優於去年，加上新台幣相對強勢，國際熱錢湧入，台股短線資金動能無虞，整理過後還有機會再創高點。
其中，中小型股仍將是盤面關注焦點，尤其是近期資金簇擁的車用電子、光學、生技等族群，在有基本面或題材面的加持下，容易受到資金青睞，表現空間比指數大。
投顧認為，隨著盤勢趨於整理，短線上選股方向亦應有所調整，建議暫時避開近日漲多個股，擇優挑選低基期、兼具業績展望支撐的中小型股，作為選股介入的參考標的。1060222
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