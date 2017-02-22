進口機具藏K他命 調查局及台北關查獲中央社 (2017-02-22 10:39)
（中央社記者卞金峰桃園22日電）法務部調查局與關務署台北關去年查獲製冰機夾藏大麻K他命案，今天又宣布查獲鼓風機名義進口機具貨物夾藏K他命，重140.82公斤。
法務部調查局桃園市調查處與關務署台北關，去年11月查獲自大陸進口製冰機內夾藏大麻26.345公斤及K他命32.36公斤案，當時收件人並未出面領取貨物。
調查人員經縝密蒐證，發現上述貨品報關行的進口申報作業違反常態，且間隔一段期間，即利用不同公司名義報運「大型機具」空運進口，另發現運毒集團蔡姓成員及徐姓成員等人，多次前往大陸地區深圳謀議運毒事宜，報請桃園地檢察署檢察官指揮，與台北關組成專案組，持續清查並鎖定監控走私毒品集團成員動態。
調查局說，依情資顯示農曆年前毒品需求量大增，此集團將走私大量毒品來台賺取暴利，以回補損失，販毒集團於今年1月22日再度以鼓風機名義進口3箱機具貨物，專案組清查後，在這3箱機具貨物木櫃內，查獲第三級毒品K他命計138包，共重140.82公斤。
專案組人員1月23日逮捕至關區載運毒品的蔡姓成員，並在桃園市中壢區拘提運毒同夥徐姓成員到案，並積極擴大偵辦追查幕後販毒集團網路。
調查人員與台北關，兩次查緝，共緝獲大麻26.345公斤及K他命173.18公斤。1060222
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