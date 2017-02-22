安理會如何致敬朱爾金 俄烏起爭執中央廣播電台 (2017-02-22 09:49)
俄羅斯與烏克蘭21日為了聯合國安理會向已故資深俄國大使朱爾金(Vitaly Churkin)致敬的方式而發生爭執。聯合國各界已對朱爾金的過世表達哀悼之意。
安理會的各國大使為朱爾金默哀1分鐘，並輪流在會議廳致詞，向這位64歲的外交官致敬。朱爾金擔任俄羅斯駐聯合國大使已經10年。
本月輪值安理會主席的烏克蘭大使葉利琴科(Volodymyr Yelchenko)表示哀悼後，帶領安理會默哀片刻，但葉利琴科的發言簡短。
安理會發表聲明表示，他們對朱爾金的過世深感悲傷，但因烏克蘭阻擋，而沒有按計畫發表更具份量的正式主席聲明。
國際傳真社(Interfax)報導，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)在莫斯科的記者會上表示，烏克蘭拒不允許發表正式聲明的舉動是「反基督教」、「超出善良與邪惡的界限」。
克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)抨擊烏克蘭，並說「上帝會審判他們」。培斯科夫補充說，關於這份聲明的爭執「沒有俄羅斯的損失(朱爾金)那麼重要」。
烏克蘭外長(Pavlo Klimkin)在1份簡短新聞稿中表示，論斷朱爾金的過世是「不適當的」，並表明基輔當局無法放下對於朱爾金堅決維護俄國政策的不愉快。
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