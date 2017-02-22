根據21日公布的最新研究預測，在2030年出生於富有國家的大部份人，壽命將繼續增加，其中南韓婦女的壽命可望達到91歲；至於美國則將繼續是已開發國家中壽命最短的國家。

這項研究的主要作者倫敦帝國學院(Imperial College London)教授艾沙堤(Majid Ezzati)表示，科學家過去曾一度認為，人類平均壽命要達到90歲是不可能的事，但隨著醫療進步以及社會福利計畫改善，關卡持續被打破。

這項研究是分析35個已開發國家的死亡和長壽趨勢，對2030年出生的人進行壽命的估算。

艾沙堤估計，人類最終可能可以平均活到110歲、甚至120歲。其中推估南韓婦女在2030年前將擁有最長壽命，主要是基於南韓對醫療照顧的投資。根據研究，南韓男性的壽命也名列第一。

這份研究公布在著名醫學期刊「刺胳針」(Lancet)網站上。

研究指出，在所有國家，女性都比男性長壽。南韓婦女平均壽命91歲，其次是法國、日本、西班牙和瑞士，女性平均壽命為88歲。

南韓男性的平均壽命可以達到84歲，其次是澳洲、瑞士、加拿大和荷蘭，都是接近84歲。

至於壽命最短的國家，女性是馬其頓的近78歲；塞爾維亞男性的73歲。

美國則持續成為已開發國家中平均壽命最短的國家，男性為80歲，在35個國家中排名第26；美國女性為83歲，排名第27。