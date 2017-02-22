李逸洋：年金再不改 會有財務危機中央廣播電台 (2017-02-22 10:32)
立法院今天(22日)審查考試院副院長被提名人李逸洋的被提名資格，李逸洋在報告時指出，軍、公、教3類人員的退撫基金已經發生入不敷出的情況，如果不即刻推動年金改革，不僅國家會有財務危機也會出現難以收拾的給付困難。
考試院副院長被提名人李逸洋22日在立法院報告時，提到文官制度的改革方向，其中包含退休、考績、銓敘、國家考試等制度。他進一步指出，在台灣人口老化情勢下，已經出現公務人員有「退休過早」、「年齡過低」以及「經費不足」等問題。
李逸洋表示，近3年來的退休人數，每年都超過9,500人，進一步精算軍、公、教三類人員的退撫基金，分別在2011年、2015年以及2014年有收入不夠支應支出的情況，所以如果再不進行年金改革，恐怕會有嚴重的財務危機。李逸洋說：『(原音)105年度退撫支出的收支比，軍公教支出占收入比例高達173.06%、124.95%、127.44%，也就是說收入完全不敷支出，由此可知，如果年金制度不及時改革，恐將導致嚴重的財務危機。』
李逸洋也提出初步研議的改革規劃，首先延後「公務人員月退休金」起支年齡，規劃2026年起，須滿65歲才能請領；再來是合理漸進地「調降所得替代率」，但還是保留基本標準；此外，也要逐年「終止優惠存款」、「調高法定提撥費率」等作為。李逸洋說：『(原音)由現行最後在職俸額，逐年調整為最後15年平均俸額，並漸進調降退休所得替代率，由75%年調降1%，至不超過60%的目標，為保障退休人員老年生活，當退休所得扣減到最低保障金額25,000元或32,160元時就不再調降。』
李逸洋表示，如果可以獲得立委同意通過提名，他一定會把協助考試院長伍錦霖推動年金改革的工作當成首要目標。
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