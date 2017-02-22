司委會23日召委選舉 蘇嘉全：會去投票中央社 (2017-02-22 10:30)
（中央社記者溫貴香台北22日電）立法院各委員會明天將選舉召委，被分配至司法及法制委員會的立法院長蘇嘉全今天說，他是民進黨提名的不分區立委，該盡的義務、不違背議事中立的情況下，遵守黨團指示會投票。
蘇嘉全上午在立法院前受訪表示，他與立法院副院長蔡其昌都是任務指派，黨團希望他們到司法及法制委員會簽個名、投個票，以後就主持院會，這次或許是司法及法制委員會要處理政府要推動的改革法案，黨團做了一些調度。
他表示，司法及法制委員會內部成員還蠻專業，如立委劉櫂豪是律師、立委葉宜津已經4、5屆非常資深的立委，兩人到司法及法制委員會，應該也會有所表現。
立法院8個常設委員會將舉行召委選舉，被問是否到司法委員會投票？蘇嘉全說，應該會，基本上，他還是民進黨提名的不分區立委，該盡的義務、不違背議事中立的情況下，還是要遵守黨團的指示。
對於有些立委無法被分配到專業領域的委員會與立法院正副院長被分配到司法及法制委員會，兩種狀況與立法院要推動委員會中心主義原則相違背？蘇嘉全說，立委未必每一位都專業，立委能夠到各委員會歷練也是好事情。
不過，他表示，還是希望培養在該委員會比較久的立委，對法案的審查當然會比較專業。1060222
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