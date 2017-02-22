特朗普要來訪英國人說「不」：180萬人請願反對北京新浪網 (2017-02-22 10:01)
中新網2月22日電 據外媒報導，在一份請願書上簽名反對美國總統特朗普(Donald Trump)對英國進行國事訪問的英國人已經多達180萬。他們不希望王室按照國事訪問的規格接待這位美國房地產大亨，並要求降低接待規格。
迄今特朗普訪問的日期尚未公佈。由於明顯超過10萬的英國人在請願書上簽名，因此英國議會不得不就此展開辯論。在一次激烈的辯論中，反對黨議員指責首相特雷莎？梅(Theresa May)訪問華盛頓時邀請美國新總統訪問英國是為了爭取與美國簽署一份雙邊貿易協定。
針對備受爭議的訪問邀請，英國工黨議員弗林(Paul Flynn)表示："此舉給人留下的印象是，英國議會、英國人民和英國政府支持特朗普的行為。"
一月底英國首相特雷莎？梅訪問華盛頓期間，向特朗普發出訪問倫敦的邀請並承諾將給予隆重接待。迄今只有少數幾國的國家元首受到過這樣隆重的接待，只有2位美國總統訪英時受到隆重歡迎：2011年，擔任美國總統兩年的奧巴馬( Barack Obama)訪問英國受到最高規格的歡迎，另一位有著類似經歷的美國總統是奧巴馬的前任小布希(Gerorge W. Bush ，2003年)
在英國下議院舉行辯論期間，數千人在倫敦舉行示威，抗議首相特雷莎？梅與特朗普之間的合作。與此同時，也有30萬英國人在一份請願書上簽名支持特朗普訪問英國。儘管英國爆發抵制特朗普訪問的抗議活動，但是英國政府仍堅持讓特朗普進行國事訪問並宣布："只要決定了訪問的日期和做好了準備，我們很高興迎接特朗普總統來訪。"
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