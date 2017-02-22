中新網2月22日電 據「中央社」報導，德國近來多個大選民調顯示，社會民主黨領袖舒爾茨支持率大增，被視為可在9月大選擊敗現任總理默克爾的有力人選。

傳統上屬勞工政黨的社民黨多年來屈居在默克爾的陰影下，最近開始興奮起來，期待他們的新領袖可以擊敗這位歐洲「鐵娘子」。

舒爾茨剛卸任歐洲議會議長，他20日抨擊自己的政黨，批評前社民黨總理2003到2005年執政期間，大規模推行的勞工和社會福利改革。

改革雖降低失業率，但同時也擴大貧富差距，製造了數百萬「貧窮勞工」，導致許多一般勞工階級的傳統社民黨支持者摒棄這個政黨。

舒爾茨承諾擴大年長者失業福利，及取消無期限的臨時工作契約，支持固定期限契約。

德國《商務日報》評論稱他是「社民黨的羅賓漢」，「舒爾茨改變社民黨路線向左轉」。

舒爾茨的提議毫無顧忌地帶社民黨向左轉，較符合英國科爾賓帶領的工黨、及法國社會黨總統候選人阿蒙。

舒爾茨獲得極左政黨左派黨歡迎，左派黨還指出，對選后與社民黨合組左翼聯盟態度大為開放。另外，綠黨也可能加入左翼聯盟。

財政部長朔伊布勒指控舒爾茨運用蠱惑人心的話術，將德國勞工的情況描述得很凄慘，提出的財政承諾卻不負責任。

社民黨長期以來民調支持度約20%，落後默克爾的基民黨15個百分點，但「舒爾茨效應」將這兩個最大傳統政黨的競爭再度升高到不相上下的地步。

《周日圖片報》19日公佈的民調顯示，社民黨支持度達33%，領先默克爾的政黨1個百分點。