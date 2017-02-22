MLB／回歸球員身分？ A-Rod：可能性為0NOWnews今日新聞 (2017-02-22 09:27)
「A-Rod」Alex Rodriguez在去年球季中退休，沒能完成生涯700轟，讓不少球迷相當婉惜。近日他重返洋基隊擔任球隊的客座教練，負責指導年輕球員，也讓人不禁好奇這名傳奇重砲是否有機會再次重返球場。不過在今日接受媒體採訪時他表示，自己很滿意目前的生活，因此繼續球員生涯的「可能性為0」。
A-Rod的發言人Ron Berkowitz在1月份時曾表示，這位41歲的選手目前並不打算回歸球員身分，而且在之後應該也不會改變。
不過實際上當初A-Rod在要和洋基分手時，是很渴望能季延續球員生涯的，但是他在回到家後一個人想了很久，最終做出退役的決定，希望能給家人多一點時間，也感謝老闆Hal Steinbrenner給他一次機會開啟第二人生，自己也以身為世界上最偉大棒球團隊的一員而感到驕傲。
Rodriguez生涯轟出696發全壘打，距離700轟俱樂部僅差4發，另外他還贏得過3座MVP獎盃、平均打擊數據.295/.380/.550，累計3115支安打，是史上最偉大的打者之一。
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