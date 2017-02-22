（中央社記者陳葦庭台北22日電）長榮航空前董事長張國煒向媒體透露，今年將成立星宇航空，機隊和航線規劃都有譜，對此，發言人聶國維回應，今年上半年會對外說明。



媒體報導，長榮航空前董事長張國煒表示，今年一定會把新的航空公司弄起來，計畫買10架以上全新飛機，初期飛東南亞航線，然後培養長程航線。



對此，他的發言人聶國維今天對媒體表示，公司都還沒有正式成立，媒體報導的只是依些構想，較具體的規劃預計會在今年上半年對外說明。



日前聶國維和媒體餐敘時也曾經表示，星宇航空未來將瞄準高端旅客，但由於公司還在籌設中，細節不便透露，可以確定的是長榮航空前董事長張國煒將重返航空界。1060222