（中央社記者溫貴香台北22日電）國民黨立委陳宜民控告民進黨立委蘇震清一案昨天在立法院長蘇嘉全見證下和解，蘇嘉全今天表示，蘇震清沒損失，陳宜民接受道歉表示寬宏大量，這是好的方向。



立委陳宜民因一例一休修法過程中，在立法院與蘇震清發生肢體衝突，向蘇震清提出傷害告訴。陳宜民昨天晚上在臉書表示，在蘇嘉全見證下，蘇震清已向他道歉、承諾不再有暴力行為。



蘇嘉全上午在立法院前受訪表示，他向蘇震清說，向陳宜民致意、道歉，陳宜民也願意接受在他出面情況下和解，兩人不要對簿公堂，兩人都接受，因此昨天中午在他與國民黨立委廖國棟見證下，蘇震清說，以後在議場內互相之間不會有肢體動作，這是好的一個方向。



他說，道個歉，對蘇震清而言沒有損失什麼，陳宜民接受道歉，表示同事之間的寬宏大量，朝好的方向來走。誰主動？蘇嘉全說，訴訟過程中，檢察官希望國會內部解決問題，兩人互相間也做了些溝通，因此，他才出面。1060222