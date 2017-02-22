遼寧爆破工程公司火災事故 3死21傷中央社 (2017-02-22 09:45)
（中央社台北22日電）中國大陸遼寧省凌海市一家爆破工程公司21日晚間在銷毀炸藥過程中起火，引起爆炸，導致3人死亡，21人受傷。
綜合中國大陸媒體報導，凌海市山發民爆有限公司（錦州申瑞泰爆破工程有限公司凌海分公司）21日晚間6時30分在銷毀炸藥過程中引發上述意外事故。
報導說，事故發生後，這家公司第一時間啟動應急方案，現場有效管控，傷者得到及時救治，無生命危險。事故原因正在調查中。1060222
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