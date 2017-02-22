歐洲安全暨合作組織(OSCE)秘書長詹尼爾(Lamberto Zannier)21日表示，烏克蘭停火「不太樂觀」，而先前同意的撤離重型火砲事宜，至少要等到22日才能加以確認。

OSCE秘書長詹尼爾表示，「看來(衝突)活動還在持續。我沒有獲得最後一刻的確認，但它不太樂觀。」OSCE對烏克蘭衝突進行監測。

詹尼爾先前向聯合國安全理事會發表演說，他在聯合國總部向路透社表示，「我們在許多區域看見，持續有我們所稱的『活躍活動』，主要使用的是輕型武器，但是部分個案中也有爆裂物，這表示他們也在使用迫擊砲，或是一些其他較為重型的武器，這些是違反停火協議的。」