歐安組織秘書長：烏克蘭停火不太樂觀中央廣播電台 (2017-02-22 09:06)
歐洲安全暨合作組織(OSCE)秘書長詹尼爾(Lamberto Zannier)21日表示，烏克蘭停火「不太樂觀」，而先前同意的撤離重型火砲事宜，至少要等到22日才能加以確認。
OSCE秘書長詹尼爾表示，「看來(衝突)活動還在持續。我沒有獲得最後一刻的確認，但它不太樂觀。」OSCE對烏克蘭衝突進行監測。
詹尼爾先前向聯合國安全理事會發表演說，他在聯合國總部向路透社表示，「我們在許多區域看見，持續有我們所稱的『活躍活動』，主要使用的是輕型武器，但是部分個案中也有爆裂物，這表示他們也在使用迫擊砲，或是一些其他較為重型的武器，這些是違反停火協議的。」
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上一則：立委衝突鬧上法院 蘇嘉全當調解人
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