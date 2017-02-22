落實立法院委員會中心主義、強化專業委員會功能，一直是立法院長蘇嘉全國會改革的重點。不過，根據目前第9屆第3會期委員會初步名單發現，標榜食安專業的立委卻轉戰外交國防，有金融管理經驗的立委也改到內政委員會，這樣的情況被外界質疑委員會的專業性。

對此，蘇嘉全今天(22日)表示，他還需要了解個別委員，是在什麼情況下有轉換跑道的改變。不過，他也說，立委不必然都是專業，如果能到各委員會歷練也是好事；但蘇嘉全強調，他還是希望個別委員會中，能培養資深立委，這樣對法案審查會比較合乎專業。