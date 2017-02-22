美國國務院21日表示，國務卿提勒森(Rex Tillerson)21日與中國國務委員楊潔篪通電話，重申美國和中國建設性關係的重要性。兩人也同意，必須合作處理北韓的威脅。

美國國務院發表聲明指出，提勒森和楊潔篪也討論了經濟、貿易以及反恐合作、執法和跨國境犯罪問題。

在川普(Donald Trump)於去年11月當選美國總統後，兩國關係出現一些波瀾。提勒森和楊潔篪的通話，是這兩個世界經濟大國設法改善關係的最新努力。

美國國務院說，提勒森和楊潔篪都同意兩國建設性雙邊關係的重要性，並有必要共同處理北韓對區域穩定帶來的威脅。

在和楊潔篪通話前，提勒森17日也在德國波昂會晤了中國外交部長王毅，就中美雙邊關係和共同關心的議題交換意見。這是川普1月20日就任以來，中美外長首次會面。