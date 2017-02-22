去年朝野因為「一例一休」修法，一度在委員會上發生肢體推擠，國民黨立委陳宜民對外表示，民進黨立委蘇震清在推擠中勒住他的脖子，他還因此昏迷送醫，事後決定向蘇震清提出傷害告訴，不過，原本要對簿公堂的案件，在立法院長蘇嘉全調解見證下，不僅化解衝突也達成和解。

蘇嘉全今天(22日)受訪證實，昨天(21日)中午確實對陳宜民、蘇震清的爭議進行調解，主要是法院希望國會可以自己解決內部問題。蘇嘉全指出，蘇震清和緩地向陳宜民致意道歉，也承諾未來在議場內不會有肢體動作，而陳宜民也寬宏大量接受，他認為這都是好的發展方向。

而陳宜民在昨天(21日)就透過臉書發表意見，他說，既然法庭已經還他清白，因此願意在立法院長蘇嘉全及國民黨團總召廖國棟見證下，接受蘇震清的道歉，他也說，這是朝野釋出善意的一步，期許未來國會朝野都能理性問政。