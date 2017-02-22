立委衝突鬧上法院 蘇嘉全當調解人中央廣播電台 (2017-02-22 09:44)
去年朝野因為「一例一休」修法，一度在委員會上發生肢體推擠，國民黨立委陳宜民對外表示，民進黨立委蘇震清在推擠中勒住他的脖子，他還因此昏迷送醫，事後決定向蘇震清提出傷害告訴，不過，原本要對簿公堂的案件，在立法院長蘇嘉全調解見證下，不僅化解衝突也達成和解。
蘇嘉全今天(22日)受訪證實，昨天(21日)中午確實對陳宜民、蘇震清的爭議進行調解，主要是法院希望國會可以自己解決內部問題。蘇嘉全指出，蘇震清和緩地向陳宜民致意道歉，也承諾未來在議場內不會有肢體動作，而陳宜民也寬宏大量接受，他認為這都是好的發展方向。
而陳宜民在昨天(21日)就透過臉書發表意見，他說，既然法庭已經還他清白，因此願意在立法院長蘇嘉全及國民黨團總召廖國棟見證下，接受蘇震清的道歉，他也說，這是朝野釋出善意的一步，期許未來國會朝野都能理性問政。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HCG台灣和成】BA333豪華化妝鏡
- MIZUNO 男 PROPHECY 男慢跑鞋WAVE PROPHECY 6 NOVA J1GC17
- 【CASIO/G-SHOCK】雙顯潮流立体面運動錶(白/GA-120A-7ADR)
- Brosway Grace 黑白點絲巾
- 【東方翡翠寶石】貔貅搶珠A貨翡翠吊墜花件/油青種/PF039(翡
- HCG和成 麗佳多系列-C4286AdbT單體馬桶(管距40CM)
- 【鄒頌】台東巨無霸釋迦(10斤±10%/單顆約500g)
- DIANA 超厚切LADY款--花呢格紋布後跟蝴蝶結跟鞋-藍
- MICHAEL KORS 荔枝紋皮革鎖釦裝飾肩斜背二用大托特包-海軍
- 【東方翡翠寶石】如意帶招財貔貅黃虎眼石花件玉墜/雕工細緻
本報透視集--228，民進黨的真心情【中央網路報】
本報透視集--仇恨看不到真相【中央網路報】
本報社評--轉型不正義莫此為甚！【中央網路報】
台中東峰公園二二八紀念碑遭潑漆【中央社】
3淨水場鋁超標 北水處：非所屬業務【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》