（中央社台北22日電）中國大陸四川省先灘鎮有一項幾乎快失傳的獨門絕活「打盆」，1名66歲的打盆師38年來頭頂數公尺長的木製托盤送菜，頭頂傳菜送菜超過30萬碗，從未失手過。



大陸華西都市報21日報導了四川省瀘州市合江縣先灘鎮一項獨門絕活，此技術傳承近10代，目前僅剩陳長發和楊光祥師徒二人還擁有「打盆」技術。



在鄉宴現場，1名腳穿草鞋、頭裹白色頭巾的男子，頭頂著一張2公尺長、20公分寬的特製托盤，10碗熱菜整齊地擺放在托盤裡。他在人群中靈巧穿梭，沒灑出一滴滾熱的菜湯，轉眼就把10碗熱菜送到席間。



合江縣文化局考證指出，打盆起源於清代中期，當時古鎮上辦宴席，客人多，菜品也多，上菜的人自然就得動作快。可老街狹長且窄，上菜的人多了，行走起來不方便，於是想出「打盆」這種上菜方法。



陳長發今年66歲，從27歲就開始學習這門技藝。他說，出師後一直沒中斷打盆，平均每年要頂上萬個碗，38年來打盆從未失手。每個土碗有500公克重，這些年頂菜頂了快幾百噸了。



他還打趣說自己都快練成鐵頭功了。



楊光祥則是陳長發的徒弟，在鎮上經營一家豆花店。他打盆送菜，一次可以頂14碗豆花。楊光祥打盆時能頂住長板健步如飛還能轉彎，打盆時可以下蹲甚至可以金雞獨立。



作為最後一代傳人，楊光祥希望能夠把「打盆」技術傳承下去。1060222