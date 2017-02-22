中新網2月22日電 據日媒報導，鑒於美國特朗普政府決定任命陸軍中將H·R·麥克馬斯特為新任總統國家安全事務助理，日本政府本月21日開始研究派遣首相安倍晉三的外交智囊——國家安全保障局局長谷內正太郎赴美訪問。

報導指出，日本政府此舉旨在通過與日本沒有明顯接點的麥克馬斯特會談培養信賴關係。預計如何應對俄羅斯問題等將成為議題。

報導稱，美國前國家安全事務助理弗林由於與俄羅斯的不透明接觸辭職，日本政府目前處於必須從零開始建立關係的情況。

日方考慮最快於3月派谷內訪美，將於近期著手協調。繼首相、副首相、外相、防衛相之後，日本政府希望在安保政策的總指揮之間也實現對話，縮短與特朗普政府的距離。

日本政府人士21日就谷內訪美強調稱：「有必要儘早和麥克馬斯特接觸，建立緊密關係。」官房長官菅義偉在記者會上就麥克馬斯特表示：「以陸軍頭號戰略家而受到高度評價。與美國進行協調，舉行會談是理所當然的事情。」

報導還稱，引人關注的是，據稱對俄羅斯懷有強烈警惕的麥克馬斯特如何應對。欲通過良好的對俄關係推進北方四島領土問題談判的日本能否獲得麥克馬斯特對於日本改善對俄關係的理解成為課題。據分析，谷內將在會談上傳達日俄關係取得進展也符合美國的利益。

與特朗普政府的交流方面，除了安倍在美國受到總統特朗普的厚待之外，日本副首相兼財務相麻生太郎和美國副總統彭斯也舉行了會談。日本外相岸田文雄和防衛相稻田朋美也分別與美國國務卿蒂勒森及國防部長馬蒂斯會面。